【流行都市】Leslie陳國賓教你做秋季特色菜：糖醋八爪魚蓮藕片

烹調步驟與材料詳解

在最新一集的《流行都市》節目中，「睇餸食飯」環節特別邀請了Leslie陳國賓來教觀眾製作一道秋季特色菜——糖醋八爪魚蓮藕片。Leslie提到，現在正是蓮藕的旺季，這種根莖類食材不僅纖維豐富，碳水化合物的含量也相當高，因此建議大家在食用時可以適量減少米飯的攝取量。「蓮藕切片後，先用鹽水浸泡5分鐘，再用中火煎至熟透。」Leslie解釋道。此外，他還選用了秋葵這種低糖高纖的健康食材，與蒜片、馬蹄一同高火快炒，使得整道菜餚的口感層次豐富。

首先，將八爪魚切成小粒，秋葵切粒，馬蹄去皮後切片備用。接著，將蓮藕片浸泡在鹽水中5分鐘，之後吸乾水分，並將松子仁炒香。調味醬汁的製作也很關鍵，需要用生抽、老抽、糖、醋和沙茶醬提前調和好。「用三湯匙煮食油起鑊，以中火將蓮藕片煎至金黃。」接著轉大火，加入蒜片和秋葵快炒，再倒入煮食酒，繼續加入馬蹄炒勻。之後，倒入調好的醬汁繼續炒勻，最後加入八爪魚粒兜炒。「八爪魚要解凍至常溫，以免受熱不均、烹煮過久，影響口感。」Leslie提醒道。秋葵的黏液在炒的過程中也會起到勾芡的作用。

完成與擺盤

炒好後，關火加入九層塔葉，然後將菜餚置於碟中，撒上炒香的松子仁、芝麻，並淋上麻油增添香氣。「大家來試做看看這道糖醋八爪魚蓮藕片吧！」Leslie最後說。