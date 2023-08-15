約埋班Friend去旅行｜張振朗賴慰玲出發澳洲 朱敏瀚中途殺出送驚喜超…
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無線娛樂新聞台報導：約埋班Friend去旅行｜張振朗賴慰玲出發澳洲 朱敏瀚中途殺出送驚喜超冤氣
張振朗 同 賴慰玲 呢日天矇光就喺機場出現，準備上機去澳洲拍攝《約埋班Friend去旅行》，不過關都未過，佢哋就見到另一老友 朱敏瀚 突然殺出，嚇到Owen同Winki即場啞咗唔識點反應呀。
奸計得逞成功嚇到佢哋嘅朱仔，對呢次嚇窒兩位老友就睇落非常滿意喇，仲非常甜蜜咁話「有張振朗嘅地方就有我」，真係聽到都冤氣呀。而Winki就話希望朱仔可以一齊同行玩返次就最Perfect咁話喇。
Owen又話近日每次嘅驚喜都由朱仔送出，除咗呢次送機之外，連早前喺大馬過生日朱仔都突然出現，呢對「反黑CP」真係都唔知點形容先好喇。雖然Owen驚喜連連，不過Winki就指要同對方共處整個旅程，就好似湊個大細路一樣，所以非常擔心呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台