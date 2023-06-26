獨家｜《約埋班Friend去旅行》周嘉洛甩底 JW陳瀅朱敏瀚帶紀威公仔…
JW 陳瀅 同 朱敏瀚 呢日一早就去到機場，為《約埋班Friend去旅行》出發去清邁拍攝，不過原本約好一齊去嘅 周嘉洛 呢日就No Show，原來就係因為要回歸拍《愛．回家》而未能同行，所以就只得佢嘅《痞子》公仔成行喇。
幾個老友夠晒義氣，精神上玩埋佢嗰份，不過得知唔齊腳出發之時，原來JW一度嬲到喊出嚟，Jeannie就猛咁咿咿哦哦唔識停，朱仔仲呆坐一邊唔知點反應先好呀。朱仔成為惟一男士，就要照護埋兩位女士喇，佢哋仲話今次第一次到訪當地，所以非常期待今次行程呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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