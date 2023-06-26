獨家｜《約埋班Friend去旅行》周嘉洛甩底 JW陳瀅朱敏瀚帶紀威公仔...

獨家｜《約埋班Friend去旅行》周嘉洛甩底 JW陳瀅朱敏瀚帶紀威公仔…

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：獨家｜《約埋班Friend去旅行》周嘉洛甩底 JW陳瀅朱敏瀚帶紀威公仔同行

JW 陳瀅 同 朱敏瀚 呢日一早就去到機場，為《約埋班Friend去旅行》出發去清邁拍攝，不過原本約好一齊去嘅 周嘉洛 呢日就No Show，原來就係因為要回歸拍《愛．回家》而未能同行，所以就只得佢嘅《痞子》公仔成行喇。

幾個老友夠晒義氣，精神上玩埋佢嗰份，不過得知唔齊腳出發之時，原來JW一度嬲到喊出嚟，Jeannie就猛咁咿咿哦哦唔識停，朱仔仲呆坐一邊唔知點反應先好呀。朱仔成為惟一男士，就要照護埋兩位女士喇，佢哋仲話今次第一次到訪當地，所以非常期待今次行程呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 