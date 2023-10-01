約埋班Friend遊香港｜灣仔夜市取景熱鬧如過新年 陳浚霆不慎墜海麥包…
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無線娛樂新聞台報導：約埋班Friend遊香港｜灣仔夜市取景熱鬧如過新年 陳浚霆不慎墜海麥包愛莫能助
江美儀 麥長青 滕麗名 仲有 陳浚霆 呢日一齊現身灣仔海濱市集，為新節目《約埋班Friend遊香港》錄影，仲吸引大批到訪嘅市民圍觀。呢次《街市遊學團》成員重聚，齊齊參觀新開放嘅夜市，仲話現場氣氛夠晒熱鬧，十足大時大節一樣呀。
佢哋仲話好多檔主都非常熱情，不斷請佢哋品嘗唔同美食，搞到好似食自助餐一樣呀。而呢班舊拍檔重聚，就即時有笑料，因為Andrew拍攝時竟然不慎墜海，好在冇事之餘，仲識拎返出嚟講笑呀。
今次佢哋會發掘唔同香港好去處，仲被幕後安排唔少迫供環節，佢哋仲話大家睇到一定非常開心咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台