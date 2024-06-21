香料滿分！Margaret師傅教你煮出台式風味紅燒牛肉麵 節目《流行都市》大受歡迎
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在最新一集的《流行都城》，「睇餸食飯」環節特別邀請了Margaret傅季馨來教觀眾如何製作美味的「紅燒牛肉麵」。Margaret師傅分享了香料在烹飪中的重要性，並現場示範了這道台式美食的製作過程。
香料魔力與烹飪技巧
Margaret師傅解釋說，香料不僅能增添食物的香氣，還能提昇整體的味道。「香料的選擇和使用是台式烹飪的精髓之一，」她說。在節目中，她選用了急凍牛𦟌作為主要食材，強調即使是急凍肉也能烹調出美味的料理。她首先將牛𦟌切成小塊，汆水去血後，再用冰糖慢煮至焦糖色，接著加入薑蔥蒜爆香，這些步驟都是為了確保肉質的鮮美與香料的充分融合。
紅燒牛肉獨特製作過程
接下來，Margaret師傅加入豆瓣醬、甜麵豉、花椒粉和十三香，這些調料不僅讓牛肉的味道更加豐富，也讓整道菜的香氣更加撲鼻。「這種烹調方法能讓牛肉的味道深入到每一口，」她補充說。燜煮過程中，她又加入了紅蘿蔔和白蘿蔔，這不僅增加了菜餚的色彩，也使肉質更加嫩滑。最後，她用上湯調整湯底，並在煮熟的麵條上放上已經燜煮好的牛肉，撒上蔥花，再淋上燜牛肉的醬汁，一碗色香味俱全的紅燒牛肉麵就完成了。
觀眾熱烈反響與試做推薦
節目播出後，觀眾的反響熱烈，許多人表示非常期待在家嘗試這道菜。Margaret師傅鼓勵大家不要害怕嘗試新的烹飪方法，「只要跟著步驟，每個人都能在家做出一道好吃的紅燒牛肉麵。」她說。這道菜不僅美味，也能讓家人感受到你的心意，快來動手試做看看吧！
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圖片來源：TVB