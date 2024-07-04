【網紅素食食譜】寶塔三菇燴六耳：許美德師傅傳授經典滿漢全席素菜做法 視覺與味覺雙重享受

精選食材 打造完美素宴

在最新一集的《流行都市》中，許美德師傅帶來了一道經典的素菜食譜——寶塔三菇燴六耳。這道菜不僅是視覺上的享受，更是味蕾的盛宴。寶塔三菇燴六耳源自於豪華的滿漢全席，由三種不同的蘑菇和六種木耳組成，每一種都經過精心挑選，保證菜品的口感和風味。

許美德師傅特別選用了花菇、草菇和口蘑作為主要材料，並搭配了黃耳、榆耳、雪耳、雲耳、黑木耳和白玉木耳，這些食材不僅豐富了菜品的層次，也增加了營養價值。「三蘑」在製作前需用素湯慢煨一小時，以便充分吸收湯汁的精華。「寶塔三菇燴六耳」的基底是由這些精選的蘑菇和木耳構成，每一種都需要浸水泡發後，洗淨切片備用。

烹飪步驟 講究技巧

首先，寶塔菜需切開後汆水，這樣可以使蔬菜更加鮮嫩。接著，將處理好的寶塔菜下鍋炒至出油，稍加調味後備用。炒制三菇六耳時，先將三種蘑菇下鍋，隨後加入六種木耳，這樣可以保證每種食材都能均勻受熱。「先炒寶塔菜，取出備用。放入六耳炒至熱透，加入三菇及少許湯汁，放調味料，下濕生粉埋芡，盛起置碟，放上寶塔菜，即成。」最後，將炒好的食材與寶塔菜結合，用模具擺放成美觀的形狀，這樣不僅增加了菜品的觀賞性，也讓味道更加豐富多層。

家庭也能輕鬆上手

這道菜的製作雖然講究，但步駒清晰，家庭主婦也能輕鬆掌握。許美德師傅強調，使用冷水泡蘑菇和木耳可以更好地保留食材原有的風味。此外，這道菜是全素的，非常適合素食者。如果不嚴格遵循素食，也可以用普通上湯代替素湯，這樣既能保持菜品的原味，也能滿足不同飲食需求。