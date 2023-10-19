台灣組合5566安哥場 孫協志公開對緋聞女友夏宇童示愛

無線娛樂新聞台報導：台灣組合5566呢日喺台灣舉行20周年演唱會encore場，成員孫協志演出期間，同佢相差十歲嘅緋聞女友夏宇童突然現身，佢哋仲即場熱舞，又毫不避忌喺台上親蜜互動，睇到台下嘅fans尖叫唔停。事後宇童喺台上表示，令佢獻出首次喺台上表演熱舞嘅原因，係畀孫協志嘅一句說話打動，而孫協志亦接力表示：「我視56每次演出都是最後一場，所以我跟宇童說，如果這真是最後一場，我希望她可以一同參與。」