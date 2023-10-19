台灣組合5566安哥場 孫協志公開對緋聞女友夏宇童示愛
廣告
無線娛樂新聞台報導：台灣組合5566呢日喺台灣舉行20周年演唱會encore場，成員孫協志演出期間，同佢相差十歲嘅緋聞女友夏宇童突然現身，佢哋仲即場熱舞，又毫不避忌喺台上親蜜互動，睇到台下嘅fans尖叫唔停。事後宇童喺台上表示，令佢獻出首次喺台上表演熱舞嘅原因，係畀孫協志嘅一句說話打動，而孫協志亦接力表示：「我視56每次演出都是最後一場，所以我跟宇童說，如果這真是最後一場，我希望她可以一同參與。」
有傳孫協志演同夏宇童已經低調拍拖4年，只係兩人未有公開，所以一直以好朋友相稱，但係呢晚孫協志演出時，就刻意改歌詞嚟示愛，令現場滿佈粉紅泡泡，睇到fans一臉姨母笑。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台