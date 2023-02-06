給十九歲的我｜ 張婉婷分享會被指罵 親受訪解釋事件屬「理解落差」

無線娛樂新聞台報導：導演 張婉婷 以紀錄片形式為中學母校拍攝嘅《給十九歲的我》，上映短短幾日就由好評如潮跌入爭議深淵，星期日起先後有三位參與拍攝嘅女學生，向外表達抗拒原先為學校籌款，演變成電影公開放映嘅做法。