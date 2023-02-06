給十九歲的我｜ 張婉婷分享會被指罵 親受訪解釋事件屬「理解落差」
星期日傍晚學校同發行商宣佈電影將暫停公映，而張婉婷下午同夜晚繼續現身謝票場，同現場觀眾分享拍攝故事，不過自事件爆發之後，就演變為觀眾了解爭議嘅座談會，而噚晚最後一場公開放映之後，更有對張婉婷持批評意見嘅人士對佢大聲指罵。
外界有聲音認為倫理上製作方似有欠公允，而張婉婷喺分享會就聲稱希望先解決各方嘅「理解落差」，亦希望解除晒參與學生嘅疑慮先再考慮公映。對有指公映前未獲出鏡學生同意，佢就喺訪問時指參與同學對影片參加電影節同包場放映都知情，因為放映反應理想，之後先有公映決定。
至於參與同學指意見未獲尊重，私隱同睇法亦被公開，張婉婷就指公映前收到嘅同學唔希望公開部份嘅意見有盡力剪輯，不過當中阿聆嘅部份就因為未有聯絡同回應所以不了了之。認為當初應該花更多時間同參與同學溝通了解，又話自己唔知道原來阿聆受到極大情緒困擾。
2016年身處日本參與比賽，喺唔知情情況下「被出鏡」嘅香港單車運動員 李慧詩 亦都喺社交平台發文指「氣在心頭」，張婉婷接受訪問時指只係一個誤會，將親自向對方解釋。
至於目前情況會點樣作後續安排，佢就話會先處理出鏡同學嘅疑問，亦未知會唔會再作公演，認為最重要係解決同學嘅困擾為首要問題。
網民點睇？
其實英華女校校董會要出嚟道歉 😪
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