李慧詩現身公開活動未受訪 Yumi Aska未敢打擾Chantel新生活

無線娛樂新聞台報導：早前公開炮轟紀錄片《給十九歲的我》未經同意就「被上鏡」嘅「牛下女車神」李慧詩，喺事件後首次現身一個公開活動，雖然影片喺爭議聲中已經暫停公映，不過呢日Sarah喺活動後就婉拒受訪，似乎係避免當中嘅受訪風波繼續發酵。