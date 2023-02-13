給十九歲的我 李慧詩現身公開活動未受訪 Yumi Aska未敢打擾Chantel新生活

李慧詩現身公開活動未受訪 Yumi Aska未敢打擾Chantel新生活

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：早前公開炮轟紀錄片《給十九歲的我》未經同意就「被上鏡」嘅「牛下女車神」李慧詩，喺事件後首次現身一個公開活動，雖然影片喺爭議聲中已經暫停公映，不過呢日Sarah喺活動後就婉拒受訪，似乎係避免當中嘅受訪風波繼續發酵。

而同場出現嘅除咗Sarah之外，仲有 Yumi鍾柔美 同 Aska張馳豪，佢哋仲同現場嘅小朋友一齊參與遊戲，Yumi同Aska亦都現場為大家獻唱。

至於佢哋嘅好隊友Chantel喺新年後已經飛往新西蘭升學，仲將《聲夢》嘅大合照貼喺宿舍，呢日Yumi同Aska就話因為知道Chantel好多嘢忙住處理，所以就暫時唔打搞佢新生活住呀。Yumi亦都已經踏入高中後段生活，佢就話自己暫時未有離港升學計劃，仲話先考好DSE再決定喇。

除咗返學之外，Yumi最近就為 J2 嘅《超級毛特兒大賽》主持，而Aska就話希望個人單曲盡快推出喇。呢日佢哋喺現現為運動作推廣，不過Yumi就話自己並冇豐富嘅運動細胞，但係面對仲有年幾就告別高中，所以今年就會為運動會參與啦啦隊，仲參與咗唔少項目比賽呀。而身形夠晒高嘅Aska，過往讀書時就乜運動都有參與喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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