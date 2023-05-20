港產女優絵麗奈返港拍廣告 盼與星爺偉仔合作 三年限期盼闖一片天
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無線娛樂新聞台報導：以首位香港AV女優之名出道嘅 絵麗奈 素海霖 ，喺日本正式出道之後吸引唔少討論，呢日佢以性感小背心現身拍攝一個男性保健品廣告，仲非常識得把握話題，笑稱唔習慣著住衫喺觀眾面前出現喎。
佢又話如若有香港片商邀請拍攝裸露戲份，自己會根據劇情同對手考慮，仲話最想同 周星馳 仲有 梁朝偉 合作咁話。已先後推出兩部作品嘅佢，又話為自己定下三年目標，希望能做足成績，仲話預計每年會拍攝8到12部作品。
雖然有網友提出唔少評論，不過佢本人就指會繼續做自己，唔會特別改變。至於佢出道作就同 男優 清水健 合作，事後當地又傳出呢位對手有食糞便嘅怪癖，呢日佢就話唔會因為傳聞而拒絕合作喇
網民點睇？
希望香港人只學係正面的事
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台