綾瀨遙性感現身電影活動 坐古董車到場女神風範十足

無線娛樂新聞台報導：綾瀨遙同長谷川博己等主演嘅諜戰片上映在即，電影公司呢日遙舉行咗一個特別嘅宣傳活動。為配合電影嘅時代為背景，電影公司遙安排演員們坐住古董車喺東京銀座鬧市出巡，當中以Deep V吊條裙性感現身嘅綾瀨遙最搶眼。