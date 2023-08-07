綾瀨遙性感現身電影活動 坐古董車到場女神風範十足
廣告
無線娛樂新聞台報導：綾瀨遙同長谷川博己等主演嘅諜戰片上映在即，電影公司呢日遙舉行咗一個特別嘅宣傳活動。為配合電影嘅時代為背景，電影公司遙安排演員們坐住古董車喺東京銀座鬧市出巡，當中以Deep V吊條裙性感現身嘅綾瀨遙最搶眼。
由於活動喺戶外舉行，而當日溫度有成35度，所以綾瀨遙好感謝大家喺呢個咗熱嘅天氣下嚟參加活動。由於戲中綾瀨遙飾演由16歲就開始特務工作嘅小曾根百合，擅以左輪手槍殺敵，所以電影公司就安排咗綾瀨遙喺活動上再一展槍術。講到電影入面嘅動作戲，綾瀨遙話雖然辛苦但自己依然好享受呀。至於同場嘅長谷川博己，就話大家喺拍攝現場都係搏到盡去拍攝呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台