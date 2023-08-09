羅啟豪支嚳儀電台受訪 經歷《好聲音》見證對方蛻變
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無線娛樂新聞台報導：羅啟豪 同 支嚳儀 呢日齊齊到電台接受 薛家燕 嘅電台節目訪問，佢哋一班《中年好聲音》成員，早前走訪各區拍攝《大笪地唱不停》，同各位街坊分享唔同歌曲，呢日佢哋就提到喺深水埗傾盆大雨之下一集最深刻喇。
呢日英國豪又透露，一班《好聲音》歌手好快就會喺其他節目齊集演出，好似下月舉行嘅慈善節目《星光熠熠躍保良》咁。Venus就對《好聲音2》非常期待，希望識到更多朋友加入呢個大家庭呀。
由海選到之後半年比賽，佢哋都認為彼此有唔少轉變，Venus仲大讚英國豪比以往更有自信，仲更識同人溝通喇。英國豪就指Venus一向開朗，所以自己一直都好敬佩對方呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台