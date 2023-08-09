羅啟豪支嚳儀電台受訪 經歷《好聲音》見證對方蛻變

無線娛樂新聞台報導：羅啟豪 同 支嚳儀 呢日齊齊到電台接受 薛家燕 嘅電台節目訪問，佢哋一班《中年好聲音》成員，早前走訪各區拍攝《大笪地唱不停》，同各位街坊分享唔同歌曲，呢日佢哋就提到喺深水埗傾盆大雨之下一集最深刻喇。