羅啟豪與豪殼齊行善 翻唱偶像梅艷芳經典主題曲

無線娛樂新聞台報導：今年係百變天后梅艷芳逝世20周年，作為梅姐超級fans嘅羅啟豪，呢日就同一班豪殼一齊去戲院欣賞梅姐嘅舊作，仲將收益撥捐慈善機構，同fans邊睇戲邊做善事，啟豪仲即場演唱電影主題曲，令一眾歌迷勾起唔少昔日回憶。