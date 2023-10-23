羅啟豪與豪殼齊行善 翻唱偶像梅艷芳經典主題曲
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無線娛樂新聞台報導：今年係百變天后梅艷芳逝世20周年，作為梅姐超級fans嘅羅啟豪，呢日就同一班豪殼一齊去戲院欣賞梅姐嘅舊作，仲將收益撥捐慈善機構，同fans邊睇戲邊做善事，啟豪仲即場演唱電影主題曲，令一眾歌迷勾起唔少昔日回憶。
啟豪話好開心可以同fans一齊欣賞梅姐呢齣咁經典嘅電影，講到《中年好聲音2》嘅比賽進行得如火如荼，作為師兄嘅啟豪除咗有留意比賽外，亦有畀唔少意見一眾師弟妹，佢話自己對顏米羔同安雅希嘅印象最深，啟豪又話上得呢個比賽嘅參賽者都係好犀利，都值得畀掌聲呀。
對於舊戰友龍婷再度舉行演唱會，啟豪指對方有邀請佢去睇，但因為自己有工作在身所以未能出席。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台