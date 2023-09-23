獨家｜英國豪獲Fans集資全港賣廣告 翻唱金曲將推個人新歌

無線娛樂新聞台報導：一班 羅啟豪 嘅歌迷「豪殼」早前為佢喺港九各區共35個巴士站嘅燈箱賣廣告，今次過千名歌迷集資嘅行動，就係希望更多人認識Ramon，而呢日Ramon亦親自現身打卡同大家見面，亦現場為大家獻唱作報答。