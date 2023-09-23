獨家｜英國豪獲Fans集資全港賣廣告 翻唱金曲將推個人新歌
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無線娛樂新聞台報導：一班 羅啟豪 嘅歌迷「豪殼」早前為佢喺港九各區共35個巴士站嘅燈箱賣廣告，今次過千名歌迷集資嘅行動，就係希望更多人認識Ramon，而呢日Ramon亦親自現身打卡同大家見面，亦現場為大家獻唱作報答。
Ramon事後話希望比賽以外嘅朋友都更認識自己，亦打算翻唱唔同嘅經典作品，集合成為「歌曲重Sung」系列，佢又話希望大家朋友更認識唔同嘅Side Track，而呢日除咗歌迷之外，更加係全家總動員現身支持呀。
《中年好聲音》嘅各位成員都有不俗發展，其中 吳大強 更加兩度同乖仔 吳偉豪 合作演戲，而Ramon就指如果有機會可以參演《愛．回家》相信會非常搞笑喇。佢又提到正籌備推出首支個人新歌，不過仍屬初步階段，各位「豪殼」就要密切留意喇。
網民點睇？
Ramon😍😍😍
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台