羅啟豪獲大批「豪殼」支持 支嚳儀出騷前先同仔仔倒數

無線娛樂新聞台報導：中聲家族嘅唱將大受客戶歡迎，佳節期間接JOB接到手軟，呢日羅啟豪、支嚳儀同魏嘉信分別應邀去商場獻唱，Ramon先喺上水嘅商場出動，獲大批粉絲「豪殼」們支持，佢都話好開心:「我呢幾日都頻頻見到佢哋﹐但係佢哋都冇話見我見厭咗。」雖然新年流流， Ramon照樣唱出佢最拿手嘅慘情歌《一千個傷心的理由》，不過粉絲冇投訴反而越聽越High。