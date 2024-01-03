羅啟豪獲大批「豪殼」支持 支嚳儀出騷前先同仔仔倒數
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無線娛樂新聞台報導：中聲家族嘅唱將大受客戶歡迎，佳節期間接JOB接到手軟，呢日羅啟豪、支嚳儀同魏嘉信分別應邀去商場獻唱，Ramon先喺上水嘅商場出動，獲大批粉絲「豪殼」們支持，佢都話好開心:「我呢幾日都頻頻見到佢哋﹐但係佢哋都冇話見我見厭咗。」雖然新年流流， Ramon照樣唱出佢最拿手嘅慘情歌《一千個傷心的理由》，不過粉絲冇投訴反而越聽越High。
講起剛推出嘅個人單曲《相信相信》﹐由大師級人馬倫永亮操刀作曲和編曲﹐仲有周耀輝老師填詞﹐Ramon都話成首歌喺幾分鐘寫到自己嘅人生過程﹐尤其係當中嘅歌詞 「由睡房到大舞台」，講到佢從一個收埋自己嘅人 (怕醜仔)變成現在企上不同舞台發掘自信嘅歌手，佢都話依家簡直係完全展開另一個人生。
另一支中聲小隊支嚳儀同魏嘉信去到另一個商場獻唱，逼爆圍觀嘅街坊同粉絲，兩位亦即場改咗歌曲嘅歌詞，多謝黎支持嘅粉絲。而兩位都係為人父母，佳節期間都有特別措施，活動前Venus經已做晒全職媽媽要做嘅嘢﹐ 帶咗仔仔去滑雪去玩﹐出門前仲黎個預先倒數。而Cris就帶咗仔仔到場﹐ 因為有好多時未必陪到佢哋咁多。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台