《家族榮耀之繼承者》羅嘉良爆發演技狂潮 絕境中的五大情緒演繹震撼觀眾

在最新一集《家族榮耀之繼承者》中，羅嘉良（撈家）的表現令人矚目，他在劇中的四大場景中展現了極致的演技。特別是在「墳前控訴」和與Brian（羅子溢飾）在書房的對峙中，羅嘉良以五種不同的眼神，完美地詮釋了角色的心理變化，從而證明瞭他三屆視帝的實力。

情感爆發：墳場獨腳戲

在劇中一個持續近四分鐘的「墳場獨腳戲」中，羅嘉良首先保持角色的冷靜，向已故父親（劉江飾）坦白自己的無力感，隨後情緒逐漸爆發。「我恨不得將佢兩母子趕出丘家」，他的怒火和絕望在這場戲中達到瞭高潮，展現了角色深層的情感波動。

激烈對峙：書房終極攤牌

與此同時，羅嘉良與羅子溢在書房的對峙戲份也同樣精彩。羅嘉良通過五種眼神的變化，從立定決心到傻眼，再到無語、質問及極度心痛，這一系列的情緒變化不僅展示了他的演技深度，也讓觀眾感受到角色之間的緊張氣氛。

家庭紛爭：與妻子及叔叔的衝突

除了上述兩大場景，羅嘉良在與劇中妻子綺婷（餘安安飾）的爭吵以及與成叔（吳岱融飾）的激烈衝突中，也展現了「不耐煩」及「暴走式憤怒」的情緒層次，進一步豐富了角色的情感深度。