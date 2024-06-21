羅嘉良告別儀式淚別 張鳳妮林峯吳岱融劇中情深意重 網民熱議不斷

在電視劇《家族榮耀之繼承者》中，守義的告別儀式成為了一個感人的高潮。在這個重要時刻，家碧來到現場，深情地見守義最後一面，場面令人動容。「家碧（張鳳妮飾）來到見守義最後一面」，這一幕讓觀眾感受到角色間深厚的情感連結。