羅天宇與兄弟開小食店自稱羅小二 邵初呻巴黎之旅冇艷遇

無線娛樂新聞台報導：最近羅天宇榮升做羅老闆，佢同張景淳、李興華合資喺內地開小食店，舖頭雖然係新開張，但就日日都逼爆人，呢日羅老闆同邵初現身為一間新店開幕活動擔任剪綵嘉賓時，就話唔慣羅老闆呢個稱呼，又話因為店內粗重嘢都係自己做嘅關係，所以大家叫佢羅小二呀。