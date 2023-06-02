羅天宇與兄弟開小食店自稱羅小二 邵初呻巴黎之旅冇艷遇
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無線娛樂新聞台報導：最近羅天宇榮升做羅老闆，佢同張景淳、李興華合資喺內地開小食店，舖頭雖然係新開張，但就日日都逼爆人，呢日羅老闆同邵初現身為一間新店開幕活動擔任剪綵嘉賓時，就話唔慣羅老闆呢個稱呼，又話因為店內粗重嘢都係自己做嘅關係，所以大家叫佢羅小二呀。
羅天宇話佢哋三兄弟都分別負責唔同事務，興華就對外負責傾生意，張景淳就負責食物，而自己就負責設計，佢又話由於要中港兩邊走，所以工作都好忙，由於佢哋都係學習階段，所以都唔怕辛苦。至於啱啱去完巴黎嘅邵初，就呻呢次旅行冇艷遇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台