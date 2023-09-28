羅天池首擔正任動作電影男主角 劉錫賢生日獲太太下廚溫馨過

無線娛樂新聞台報導：一部電影舉行嘅慈善首映禮，呢日吸引 黃夏蕙 魯振順 劉錫賢 等出席，更加係 羅天池 入行多年以來首次擔正男主角嘅電影作品，仲話收到邀請時完全唔敢相信，更加令自己非常興奮呀。今次有打鬥又有文戲，加上擔任男主角演出，佢就話同過往參演心情非常唔同，所以就發揮最大嘅努力表現喇。