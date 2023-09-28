羅天池首擔正任動作電影男主角 劉錫賢生日獲太太下廚溫馨過
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無線娛樂新聞台報導：一部電影舉行嘅慈善首映禮，呢日吸引 黃夏蕙 魯振順 劉錫賢 等出席，更加係 羅天池 入行多年以來首次擔正男主角嘅電影作品，仲話收到邀請時完全唔敢相信，更加令自己非常興奮呀。今次有打鬥又有文戲，加上擔任男主角演出，佢就話同過往參演心情非常唔同，所以就發揮最大嘅努力表現喇。
日前度過62歲生日嘅劉錫賢，生日就獲太太親手下廚煎愛心牛扒慶祝，度過平淡而溫馨嘅生日喇。一班老友話一早已經為肥仔賢慶祝過，相識多年嘅佢哋仲話好快可能就有新工作會齊齊上陣呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台