2023多倫多華裔小姐丨羅子溢赴加國擔任表演嘉賓 差啲被女兒小珍珠搞喊…
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無線娛樂新聞台報導：2023多倫多華裔小姐丨羅子溢赴加國擔任表演嘉賓 差啲被女兒小珍珠搞喊
羅子溢呢日現身機場前往加拿大參與《2023多倫多華裔小姐競選》表演嘉賓，羅子溢將一展歌喉獻唱，佢要赴加國公幹一段時間，當然好唔捨得一對寶貝仔女，更幾乎被女兒小珍珠搞喊。
羅子溢透露太太楊茜堯有幫忙執行李，為佢準備一啲日常用品，阿女見到啲行李箱就知道爸爸要出門，羅子溢稱今次公幹一定會買飾物畀阿女，笑指阿女而家開始貪靚，講到羅子溢喺加拿大返嚟就到太太入劇組，羅子溢直言照顧小朋友嘅責任落喺自己身上，因為自己之前去馬來西亞開工兩、三個月，由太太負責小朋友，而家到太太要工作，羅子溢認為作為父母要互相分擔，全心全力去照顧小朋友先。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台