羅孝勇與其樂隊Harbor Homme開騷 老婆王丹妮攜愛女低調捧場

羅孝勇與其樂隊Harbor Homme開騷 老婆王丹妮攜愛女低調捧場

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：羅孝勇早前喺澳洲修讀脊醫，佢趁住假期返咗嚟香港過年，呢日佢就同自己隊樂隊Harbor Homme舉行音樂會，佢哋透露音樂上有兩首歌，嚟緊都會喺一套電影嘅soundtrack入面出現，問到之後係咪都會專注做電影音樂？羅孝勇就話如果有電影願意用佢哋嘅音樂，佢哋係好樂意嘅，至於嚟緊係咪專注喺音樂，羅孝勇話因為自己仲讀緊書嘅關係，過多一個星期左右就返返澳洲繼續升學，不過6月左右佢會再趁放假返緊香港開騷呀，而Harbor Homme嘅另一成員Egan，就話會喺羅孝勇離港期間，會keep住作歌等作回歸呀。

講到佢同老婆王丹妮都有份演出嘅電影票房報捷，羅孝勇就話覺得好神奇，又話如果有機會都唔介意再同太太一齊演出，佢又話呢晚太太同囡囡都有低調嚟捧場，令佢覺得樂窩心呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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