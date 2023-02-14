羅孝勇與其樂隊Harbor Homme開騷 老婆王丹妮攜愛女低調捧場

無線娛樂新聞台報導：羅孝勇早前喺澳洲修讀脊醫，佢趁住假期返咗嚟香港過年，呢日佢就同自己隊樂隊Harbor Homme舉行音樂會，佢哋透露音樂上有兩首歌，嚟緊都會喺一套電影嘅soundtrack入面出現，問到之後係咪都會專注做電影音樂？羅孝勇就話如果有電影願意用佢哋嘅音樂，佢哋係好樂意嘅，至於嚟緊係咪專注喺音樂，羅孝勇話因為自己仲讀緊書嘅關係，過多一個星期左右就返返澳洲繼續升學，不過6月左右佢會再趁放假返緊香港開騷呀，而Harbor Homme嘅另一成員Egan，就話會喺羅孝勇離港期間，會keep住作歌等作回歸呀。