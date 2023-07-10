戴祖儀孖羅家英首拍廣告火花十足 趁機要求升格做契孫
羅家英同戴祖儀今次仲要為廣告合唱，當中有一場講戴祖儀餵家英哥食嘢，被問驚唔驚汪阿姐鬧，戴祖儀笑言：「家英哥之後拎咗把好鋒利嘅嘢追我。」戴祖儀係星爺周星馳嘅忠實影迷，佢超開心稱最近贏咗星爺IG派福利嘅禮物，家英哥讚戴祖儀講嘢好厲害，唔需要經大腦，提議戴祖儀應該同林敏驄合作，戴祖儀與鬼馬前輩傾偈亦提高驚覺接招！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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