戴祖儀孖羅家英首拍廣告火花十足 趁機要求升格做契孫

戴祖儀孖羅家英首拍廣告火花十足 趁機要求升格做契孫

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：羅家英呢日換上多個經典角色造型拍廣告，戴祖儀呢次有幸與前輩合作，二人首次合作即火花十足，戴祖儀趁機要求升格做契孫。

羅家英同戴祖儀今次仲要為廣告合唱，當中有一場講戴祖儀餵家英哥食嘢，被問驚唔驚汪阿姐鬧，戴祖儀笑言：「家英哥之後拎咗把好鋒利嘅嘢追我。」戴祖儀係星爺周星馳嘅忠實影迷，佢超開心稱最近贏咗星爺IG派福利嘅禮物，家英哥讚戴祖儀講嘢好厲害，唔需要經大腦，提議戴祖儀應該同林敏驄合作，戴祖儀與鬼馬前輩傾偈亦提高驚覺接招！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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