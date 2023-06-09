羅家英 家英哥再收新徒弟 汪阿姐見證王志良拜入門下

家英哥再收新徒弟 汪阿姐見證王志良拜入門下

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：一直醉心向後輩傳授粵劇技巧嘅 羅家英 ，近日再收第6位徒弟，後起之秀 王志良 呢日喺一班梨園前輩同師母 汪明荃 見證之下，正式向家英哥拜師，成為入室弟子之一喇。

家英哥呢日亦都講到，見到志良平時嘅演出略為爭少少，希望佢可以繼續學習，他日將技巧發揚光大。正式成功拜師嘅小師弟志良，仲話都係多得師母幫口先可以成功拜入師門咋。Lisa姐就大讚志良大有可為，所以認為應該好好培養呀。

網民點睇？

汪明荃雖然老了，但仍然美，天然的美，不拉臉皮，不削臉，真耐看！

志良條件非常優秀!前途遠大!

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 