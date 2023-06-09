家英哥再收新徒弟 汪阿姐見證王志良拜入門下
家英哥呢日亦都講到，見到志良平時嘅演出略為爭少少，希望佢可以繼續學習，他日將技巧發揚光大。正式成功拜師嘅小師弟志良，仲話都係多得師母幫口先可以成功拜入師門咋。Lisa姐就大讚志良大有可為，所以認為應該好好培養呀。
網民點睇？
汪明荃雖然老了，但仍然美，天然的美，不拉臉皮，不削臉，真耐看！
志良條件非常優秀!前途遠大!
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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