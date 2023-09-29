游嘉欣讚周嘉洛暖男 否認出pool戀有米K先生

無線娛樂新聞台報導：台慶劇《羅密歐與祝英台》將於10月16號首播，喺劇中分別飾演羅密歐同茱麗葉嘅周嘉洛同游嘉欣，呢日就合體拍攝宣傳片，佢哋仲劇透咗少少二人嘅關係嚟賣關子，嘉洛仲話佢同嘉欣喺劇中唔使慢慢建立感情，因為佢哋一嚟就已經係開咗花呀！