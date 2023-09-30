游嘉欣讚周嘉洛暖男 否認出pool戀有米K先生
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無線娛樂新聞台報導：台慶劇《羅密歐與祝英台》將於10月16號首播，喺劇中分別飾演羅密歐同茱麗葉嘅周嘉洛同游嘉欣，呢日就合體拍攝宣傳片，佢哋仲劇透咗少少二人嘅關係嚟賣關子，嘉洛仲話佢同嘉欣喺劇中唔使慢慢建立感情，因為佢哋一嚟就已經係開咗花呀！
嘉洛笑言佢哋喺劇中係走文藝暴力風，講到難忘嘅場口，嘉洛就話係一段咁激情嘅關於入面，佢同游游都起到一個化學作用，令大家搵到一種日常嘅甜蜜感覺。
游游就話今次同嘉洛合作，發掘到對方暖男柔情嘅一面，而嘉洛就話本身以為游游係天然呆一族，但呢次合作就見到佢可愛、孩子氣嘅一面。
講到有傳游游終於出pool戀上有米商人K先生，呢日游游就親自回應事件，佢話自己都好疑惑邊個係K先生，又指睇完報道都合係吹水，所以自己都唔理喇。游游指自己係事業形女性，亦希望大家唔好只關注喺佢嘅感情上，可以留意多啲佢嘅演出呀！至於提到陳嘉慧結婚一事，游游就話恭喜對方，亦希望對方一直幸福。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台