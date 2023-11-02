楊證樺曝《羅密歐》親畫小丑妝原因 麥包盼再約齊人《遊香港》
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無線娛樂新聞台報導：楊玉梅 呢日同 麥長青 楊證樺 沈可欣 等現身一個開幕活動，仲齊齊扮鬼扮馬賀萬聖節，最近喺《羅密歐與祝英台》扮演癲喪槍手嘅證樺，仲連小丑妝都係自己化，呢日佢就親自講解原因喇。
而 麥包 早前主持《約埋班Friend遊香港》只播出3集，呢日佢就提到大家玩得非常開心，耐何因為編排同時長關係，佢就話希望有機會可以再拍延續篇，再為大家介紹唔同好去處喇。
楊玉梅 近日雖然休息當中，不過亦有兩部電視電影正討論當中，呢日佢就話希望可以再同 李承昌 合作，大家再續夫妻緣演出爆出更多火花喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台