羅密歐與祝英台｜Aimme被追殺動作戲親上陣 楊證樺瘋狂小丑狂追不捨…
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無線娛樂新聞台報導：羅密歐與祝英台｜Aimme被追殺動作戲親上陣 楊證樺瘋狂小丑狂追不捨
台慶劇《羅密歐與祝英台》隨住劇情演化已經去到結局篇階段， 陳茵媺 呢日就要拍攝一場被殺手 哥德 楊證樺 追殺而同對方發生槍戰嘅戲份，不過Aimee就指呢場都唔算太困難，反而其他戲份動作唔少，仲要加上眼神表情管理，所以一定要高度配合呀。
Aimee現場唔止盡量唔用替身，仲有時連保護措施都話唔使，原來都係為畫面更為逼真咋。至於扮瘋狂殺手像真度十足嘅證樺，今次嘅角色就令大家都有好深刻印象，由故事一開始就追殺Aimee嘅佢，仲爆因為武指要求嚴謹，所以播出畫面一定更完美喇。
周嘉洛 亦都因為兩家之間嘅爭執越來越大，所以都要學開槍自保，雖然呢日拍攝時落住雨，但係佢竟然話天公造美，認為更加有氣氛喎。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台