羅密歐與祝英台｜阿Mo唔怕扭耳仔有艷福再嘴Joman 美儀姐狠毒扮和善…
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無線娛樂新聞台報導：羅密歐與祝英台｜阿Mo唔怕扭耳仔有艷福再嘴Joman 美儀姐狠毒扮和善冇人信
台慶劇《羅密歐與祝英台》一班演員呢日再次現身，為越來越緊張嘅劇集現身商場宣傳， 陳茵媺 江美儀 游嘉欣 蔣祖曼 周嘉洛 等都齊齊現身，仲預告即將發生嘅劇情變化。Aimee重新以女性身份出現之後，又因為Joman介入而引起風波，呢日仲爆出阿Mo又有嘴戲出現呀。
Joman其中一場嘅身手亦非常突出，佢同Aimee仲話想試下拍中槍戲咁話喎。而美儀姐嘅Big Boss身份一揭，唔少人都狂鬧佢鐵石心腸，呢日佢仲話原來當中又牽涉成日有陰謀嘅 鄭子誠 ，至於往後會點「招呼」幾個乖仔，真係聽到都覺得有啲古怪呀。
而 楊證樺 同 鄭子誠 一樣係大反派，呢日子誠就大爆會大反撃，佢哋仲話留意劇情就知有幾反轉喇。而 李漫芬 同一樓一閏蜜就一樣遇到意外，其中一位姊妹被殺之後，佢哋就話之後大家會更團結為大家擔任氣氛擔當喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台