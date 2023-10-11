羅密歐與祝英台｜角色剖白：陳茵媺 飾演 祝英台
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無線娛樂新聞台報導：相隔多年再次喺劇集同框仲扮演一對嘅 陳豪 同陳茵媺 ，下星期起就會喺《羅密歐與祝英》以夫妻檔同大家呈現一後曲折愛故事。
祝英台 Aimee 喬裝已死嘅大哥，為保家業女扮男裝上陣，粗豪決斷嘅佢夠晒硬淨，而婚後首度復出嘅佢亦都希望大家有耳目一新嘅感覺。
有紋身又剷青男仔頭，狠辣手段加上動作連場，事前Aimee就受過一輪訓練後先正式拍攝喇。
原本同陳豪青梅竹馬嘅佢，因為種種原因而失聯，重遇自然勾起無限愛意，不過明明係夫妻又要冷酷相見，Aimee就話開始拍攝時非頭痛，仲多得阿Mo一直鼓勵先迅速投入演出咋。
呢套非一般嘅愛情劇集唔止情話綿綿，仲加入唔少動作、槍戰同奇幻元素，難怪Aimee都話拍攝過足癮又認為娛樂性十足喇。
《羅密歐與祝英台》10月16號起 星期一至五晚 20:30 翡翠台
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台