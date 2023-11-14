羅密歐與祝英台｜結局篇兩家相爭更激烈 游游嘉洛預告結局淒美深思
廣告
無線娛樂新聞台報導：台慶劇《羅密歐與祝英台》今個星期就踏入結局篇，而祝家同羅家之間嘅鬥爭亦邁向白熱化，呢日一班演員 陳茵媺 蔣祖曼 周嘉洛 游嘉欣 江美儀 鄭子誠 等就現身商場為劇集宣傳，吸引大批市民圍觀呀。
劇中Joman為離世兒子而同Aimee反目，唔少觀眾都紛紛猜測Joman到底係咩用意，佢就提到故事中喪子之後自己嘅難以理解係非常合理嘅變化喇。至於游游同嘉洛呢一對，到底感情會點發展亦係觀眾非常關注嘅焦點，呢日佢哋就預告結局一啲都唔平淡喇。
大奸鬼江美儀同鄭子誠奸到被封為係教科書式，呢日佢哋就指出奸到出汁都係因為故事發展所致，而角色搞成咁都係因為恨之所至咁話呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台