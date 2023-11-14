羅密歐與祝英台｜結局篇兩家相爭更激烈 游游嘉洛預告結局淒美深思

無線娛樂新聞台報導：台慶劇《羅密歐與祝英台》今個星期就踏入結局篇，而祝家同羅家之間嘅鬥爭亦邁向白熱化，呢日一班演員 陳茵媺 蔣祖曼 周嘉洛 游嘉欣 江美儀 鄭子誠 等就現身商場為劇集宣傳，吸引大批市民圍觀呀。