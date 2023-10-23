羅密歐與祝英台｜Aimee被爆過瘦陀槍變跌槍 Judy曝感情去向Joman出…
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無線娛樂新聞台報導：羅密歐與祝英台｜Aimee被爆過瘦陀槍變跌槍 Judy曝感情去向Joman出場最妖艷
故事表達形式新穎嘅台慶劇《羅密歐與祝英台》，播出一周已經獲得唔少好評，呢日一班演員陳茵媺 馬海倫 徐榮 鄺潔楹 周嘉洛 蔣祖曼 鄭子誠 徐文浩 吳子冲 邵展鵬 等齊齊現身商場宣傳，仲玩遊戲考默契。劇中唔少槍戰嘅戲份令 陳茵媺 型到爆， 但係呢日 馬海倫 就爆出拍攝時Aimee嘅笑料，原來因為Aimee太Fit搞到手槍陀唔穩咁話。
而Aimee就話要多謝監製同武指嘅安排，又話將會同 陳豪 會有唔少親熱談情戲呀。日前帶埋子女到深圳探老公班嘅Aimee，又提到發生一單笑料，事緣佢同小朋友加上大伯齊齊搭地鐵時，大伯就被誤認為阿Mo，不過一返港小朋友就已經掛住Daddy，所以可能會再次齊齊北上探班咁話。
而細細粒嘅 鄺潔楹 呢日就受盡大家寵愛，幾位男士都齊齊遷就佢身高，Judy仲爆自己最後會情歸何處，仲話呢次冇嘉洛份，因為佢對 游嘉欣 非常入迷呀。至於有傳佢同嘉欣會有大量親密戲份，嘉洛就竟然咁樣答喎。
至於同Joman有好密切關係嘅 鄭子誠 ，就即將會現身同觀眾見面，子誠呢日仲爆Joman妖艷得來又英明神武，Joman仲話自己出場現場嘅大家都睇得非常開心咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台