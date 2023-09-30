陳茵媺出嫁十年後回歸拍劇 陳豪拍檔演出幫手睇子女功課

無線娛樂新聞台報導：陳豪 同 陳茵媺 今年結婚十周年，恩愛程度成為圈中模範夫妻，早前仲齊齊參演新劇《羅密歐與祝英台》實行夫妻檔拍住上，為咗宣傳新劇，呢日佢哋就拍住拖接受《StarTalk》專訪，仲講到對新作非常期待呀。