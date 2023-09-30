陳茵媺出嫁十年後回歸拍劇 陳豪拍檔演出幫手睇子女功課
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無線娛樂新聞台報導：陳豪 同 陳茵媺 今年結婚十周年，恩愛程度成為圈中模範夫妻，早前仲齊齊參演新劇《羅密歐與祝英台》實行夫妻檔拍住上，為咗宣傳新劇，呢日佢哋就拍住拖接受《StarTalk》專訪，仲講到對新作非常期待呀。
相隔12年再次合作演出嘅佢哋，加上又係Aimee婚後首度復出作，難怪除咗觀眾之外佢哋本人都一樣話好期待喇，加上今次角色同故事都非常特別，Aimee就話希望大家會鍾意佢呢次演出喇。
暫時放低子女出山，Aimme原來就花咗唔少時間同小朋友溝通，而阿Mo就要比之前負責更多佢哋嘅功課同學業喇。
佢哋呢日做完專訪，就趕住返屋企同小朋友過中秋，仲認為要靠家長傳承傳統，食月餅玩燈籠就唔少得，仲齊齊親子自己郁手DIY呀。
網民點睇？
陳豪恩微超好夫妻夫妻、父母。兩個都超正！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台