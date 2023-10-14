羅密歐與祝英台丨陳豪與「祝英台」陳茵媺譜出HEHE情 慢慢互生情愫...

羅密歐與祝英台丨陳豪與「祝英台」陳茵媺譜出HEHE情 慢慢互生情愫…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：羅密歐與祝英台丨陳豪與「祝英台」陳茵媺譜出HEHE情 慢慢互生情愫

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》有陳茵媺復出孖陳豪夫妻檔上陣演「梁山伯」與「祝英台」，以羅、祝兩大家族相隔百年嘅鬥爭為主線，沿用《新四十二章》原班班底。

陳豪自細被訓練做殺手，身處喺虛擬世界有自己貨幣匯率，「梁山伯」陳豪又會搞一啲黑市買賣，有次更被祝英台捉到；「祝英台」陳茵媺要喬裝已死嘅大哥，為保家業女扮男裝，所以佢同陳豪呢段情一開始有啲似HEHE，被對方互相吸引有種似層相識嘅感覺，慢慢互生情愫！

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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