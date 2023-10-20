羅密歐與祝英台丨陳茵媺揸槍一臉殺氣投入角色 鏡頭後跟陳豪保持距離扮…
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無線娛樂新聞台報導：羅密歐與祝英台丨陳茵媺揸槍一臉殺氣投入角色 鏡頭後跟陳豪保持距離扮唔熟
TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》熱播當中，陳豪與陳茵媺夫妻檔演出，劇情啱啱開始，二人仲未知對方身份，陳茵媺以女扮男裝現身，呢幕講佢哋同徐榮一齊到貨倉查案！
陳茵媺揸住槍一臉殺氣，自爆角色反差大，當二人對望嗰陣演出有啲難度，佢哋出晒名係圈中恩愛夫妻，陳茵媺為咗投入角色，鏡頭後同陳豪保持距離扮唔熟，要等返屋企先變番原本嘅佢哋，陳豪盡量畀時間老婆揣摩角色，同場嘅徐榮大讚劇組佈置製作好認真，大家唔好錯過劇集嘅場景。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台