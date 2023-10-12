獨家丨陳茵媺苦練跪地滑行轉槍動作 陳豪自稱係武打演員
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無線娛樂新聞台報導：陳豪同陳茵媺Aimee喺新劇《羅密歐與祝英台》入面再次以夫妻檔上陣，而為咗應付劇中嘅動作戲同槍擊戲，早喺開拍前Aimee同老公阿Mo就已經一齊接受動作特訓，Aimee仲不斷練習跪地滑行同轉槍動作，齋睇練習片已經覺得相當有型呀！
講到練轉槍動作，Aimee話練完一日隻手已經瘀晒，為咗減低受傷風險，陳氏夫妻呢日練習前特登拉咗半個鐘頭筋呀。雖然訓練過程相當辛苦，但Aimee就話相當enjoy，至於阿Mo就話因為開拍前唔知佢同Aimee邊個會用雙槍邊個會揀單槍，所以為有兩樣都練定先，佢仲笑言自己而家係武打演員呀！
而為咗呢個角色，Aimee早喺開拍前嘅半年已經提早開始做返Gym操弗身體同體能。之前因為要照顧小朋友而停工，隨住小朋友長大，Aimee都放心放手開始拍返劇，但由於呢次同老公夫妻檔上陣，兩人難免小咗時間陪小朋友，Aimee指仔女都有啲微言，但同時又對佢嘅工作好有興趣，囡囡仲會問佢要唔要幫手對對白呀！
首次拍動作戲嘅游嘉欣，就被讚身手唔錯，游游話因為平日自己有打開boxing同拉筋，仲笑言暫時自己係武力值最大嘅一員。而楊證樺就話今次最難嘅部份，就係喺開槍前要不停轉槍，玩好多花式嘢。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台