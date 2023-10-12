獨家丨陳茵媺苦練跪地滑行轉槍動作 陳豪自稱係武打演員

無線娛樂新聞台報導：陳豪同陳茵媺Aimee喺新劇《羅密歐與祝英台》入面再次以夫妻檔上陣，而為咗應付劇中嘅動作戲同槍擊戲，早喺開拍前Aimee同老公阿Mo就已經一齊接受動作特訓，Aimee仲不斷練習跪地滑行同轉槍動作，齋睇練習片已經覺得相當有型呀！