羅密歐與祝英台｜陳豪茵媺宣傳變放閃 為新劇下苦功打到腰酸又骨痛

無線娛樂新聞台報導：新劇《羅密歐與祝英台》星期一首播，焦點當然係相隔9年之後復出嘅 陳茵媺 同老公 陳豪 再次同劇合作演出啦，呢日佢哋就同 周嘉洛 蔣祖曼 等演員一齊現身商場宣傳活動，為劇集預熱宣傳喇。