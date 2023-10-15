羅密歐與祝英台｜陳豪茵媺宣傳變放閃 為新劇下苦功打到腰酸又骨痛
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無線娛樂新聞台報導：新劇《羅密歐與祝英台》星期一首播，焦點當然係相隔9年之後復出嘅 陳茵媺 同老公 陳豪 再次同劇合作演出啦，呢日佢哋就同 周嘉洛 蔣祖曼 等演員一齊現身商場宣傳活動，為劇集預熱宣傳喇。
11年後再次夫妻檔合作演出，阿Mo呢日仲大獻殷勤，雙眼一直都未離開過老婆，被踢爆時仲不斷甜笑，真係Sweet到暈呀。而Aimee今次嘅角色雖然要剪男仔頭剷青短髮，連場動作又搞到腰酸背痛，不過佢就提到一樣樂在其中，拍得非常開心呀。
阿Mo就指Aimee又要型又要打得，笑稱老婆今次係自己攞嚟嘅，監製 仲因為Aimee嘅要求而為佢度身定造角色喇。阿Mo仲大讚老婆鬥心十足，仲連訓練都落力到整傷呀。不過今次要扮演一對，對佢哋呢對恩愛演出都有唔少困難呀。
而嘉洛今次就要扮演一名痴情浪漫男，仲會同 游嘉欣 演一對，呢日佢就話呢一對熱情如火，但係自己本人就絲毫都唔浪漫喇。至於 鄺潔楹 就指自己嘅角色直情係生人勿近，仲會有一段三角戀，更加有悲傷戲份搞到自己好困擾呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台