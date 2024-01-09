小豬桃色糾紛後首來港開騷 歌迷苦等8年 90度鞠躬致謝
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無線娛樂新聞台報導：羅志祥（小豬）相隔8年來港喺亞洲博覽館開騷，今次亦係佢喺2020年同前度女友 周揚青 分手，經歷毁滅式爆料後首度來港舉行演唱會，歌迷苦等多年熱情不減，反應熱烈，小豬以連串歌舞揭開序幕，炸爆全場。
難得嚟到見粉絲，小豬都專登以幾句廣東話同歌迷打招呼交流，不過講咗幾句佢就打回原形，話今次好開心來到香港，過程中令佢憶起好多曾經喺香港嘅美好回憶，台下歌迷即報以歡呼聲鼓勵。
而發生桃色風波之後，雖然今年初有傳小豬同舊愛復合，但一直成謎。不過百份百可以肯定嘅係歌迷依然對小豬不離不棄，對此小豬心懷感激，並以90度鞠躬感謝歌迷厚愛，又發揮佢強項大搞氣氛，同歌迷點唱互動，令演唱會瞬間變成K房一樣。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台