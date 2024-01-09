小豬桃色糾紛後首來港開騷 歌迷苦等8年 90度鞠躬致謝

無線娛樂新聞台報導：羅志祥（小豬）相隔8年來港喺亞洲博覽館開騷，今次亦係佢喺2020年同前度女友 周揚青 分手，經歷毁滅式爆料後首度來港舉行演唱會，歌迷苦等多年熱情不減，反應熱烈，小豬以連串歌舞揭開序幕，炸爆全場。