獨家丨羅毓儀開齋拍首支廣告 兼創作洗腦可愛日系風廣告歌
可以拍廣告搵真銀Yuki當然開心啦，佢就話今次個廣告同一APP有關，入面仲會鼓勵大家去做運動嚟減齡。Yuki又話雖然自己性格好動，但係如果自己一個人做運動嘅話就提唔起勁，好彩今次廣告個APP可以睇埋家人、朋友嘅運動量，好勝心推使下即刻令佢運動欲大增呀！
之前有組過band嘅Yuki，今次仲會幫呢個廣告嘅廣告歌作曲填詞，佢詞希望可以成功洗到大家個腦呀！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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