獨家丨羅毓儀開齋拍首支廣告 兼創作洗腦可愛日系風廣告歌

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：羅毓儀去年憑《下流上車族》車蔓蔓一角成功彈起，觀眾緣唔錯嘅佢，最近終於開齋拍人生中第一個廣告喇！

可以拍廣告搵真銀Yuki當然開心啦，佢就話今次個廣告同一APP有關，入面仲會鼓勵大家去做運動嚟減齡。Yuki又話雖然自己性格好動，但係如果自己一個人做運動嘅話就提唔起勁，好彩今次廣告個APP可以睇埋家人、朋友嘅運動量，好勝心推使下即刻令佢運動欲大增呀！

之前有組過band嘅Yuki，今次仲會幫呢個廣告嘅廣告歌作曲填詞，佢詞希望可以成功洗到大家個腦呀！

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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