羅毓儀夏日祭現場唱新歌 雙線同步發展夏日愛玩水

無線娛樂新聞台報導：早前簽約 TVB Music Group 正式進軍樂壇成為歌手嘅 羅毓儀 ，仲閃電推出自己創作嘅廣告歌，繼續以可愛曲風實行向樂迷洗腦，呢日佢出席活動仲分別演繹自己首支單曲同呢首廣告歌呀。