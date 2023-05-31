羅毓儀首與Fans開Party過生日 爆將現身公並交通工具周圍走
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無線娛樂新聞台報導：Yuki 羅毓儀 除咗早前喺《下流上車族》演出深得唔少觀眾歡心之外，近日佢亦將會進軍樂壇，而日前踏入27歲生日嘅Yuki，仲同一班Fans一齊開生日會慶祝，但係同時正拍攝《愛．回家之開心速遞》同《非常檢控觀》嘅佢，就因為幾乎趕唔切到場，好在最後都可以到場同大家見面咋。
首次同Fans一齊過生日開Party嘅佢，仲話成廿年未曾開過生日會，難怪講起都咁興奮啦。Yuki仲話新一希望健康之餘，演技同音樂上表現都有更多進步，又話希望新歌可以盡快同大家見面，仲爆出好快會喺交通工具會見到佢咁話喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台