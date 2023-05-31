羅毓儀首與Fans開Party過生日 爆將現身公並交通工具周圍走

無線娛樂新聞台報導：Yuki 羅毓儀 除咗早前喺《下流上車族》演出深得唔少觀眾歡心之外，近日佢亦將會進軍樂壇，而日前踏入27歲生日嘅Yuki，仲同一班Fans一齊開生日會慶祝，但係同時正拍攝《愛．回家之開心速遞》同《非常檢控觀》嘅佢，就因為幾乎趕唔切到場，好在最後都可以到場同大家見面咋。