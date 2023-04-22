胡楓得成就獎羅蘭姐爆「婚期」 朱慧珊罕現身復出有難度

無線娛樂新聞台報導：羅蘭 呢日同一班好朋友一齊現身活動，日前佢嘅多年老拍檔 胡楓 獲 香港電影金像獎 終身成就獎，羅蘭姐就話非常戥佢開心，仲話要盡早親自見面祝賀老友呀。多年來同樣演出無數嘅佢，又謙稱自己未有資格得獎，亦唔敢奢望呀。