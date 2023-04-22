胡楓得成就獎羅蘭姐爆「婚期」 朱慧珊罕現身復出有難度
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無線娛樂新聞台報導：羅蘭 呢日同一班好朋友一齊現身活動，日前佢嘅多年老拍檔 胡楓 獲 香港電影金像獎 終身成就獎，羅蘭姐就話非常戥佢開心，仲話要盡早親自見面祝賀老友呀。多年來同樣演出無數嘅佢，又謙稱自己未有資格得獎，亦唔敢奢望呀。
近年唔少網媒為點擊流量亂作一通，好似修哥同羅蘭姐就被內地網瘋傳結婚，呢日羅蘭姐就話相識數十載，從唔會因為呢啲煲水亂傳而影響友情呀。
近年甚少喺幕前露面嘅 朱慧珊 呢日亦有出席活動，除咗聚舊之外，當然都有同大班朋友話舊時啦。不過對有冇機會正式復出，珊姐就話要先收拾心情整理好狀態先再算喇。其中一個要考慮嘅，就係屋企有一隻高齡愛犬，因為要負責餵藥打針，所以就連出門旅行都唔放心呀。
網民點睇？
羅蘭姐，德高望重！👍
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台