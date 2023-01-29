羅蘭姐康復後開金口 新年活動現身精神奕奕

無線娛樂新聞台報導：近年不時以驚喜造型現身唔同宣傳嘅 羅蘭 姐，月前傳出染疫消息，令外界非常關心佢嘅健康情況，不過呢日一個新春活動當中，就見到羅蘭姐精神奕奕現身，仲大開金口為現場朋友清唱鄧麗君嘅名曲《漫步人生路》呀。