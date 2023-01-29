羅蘭姐康復後開金口 新年活動現身精神奕奕
雖然羅蘭姐笑自己五音不全，不過佢一上台就話大家開心就唔怕獻醜，仲話自己康復情況非常理想，而同場嘅 黃韻材 就話一班朋友當時都即刻為羅蘭姐送上物資呀。
呢日羅蘭姐又話，早年移居澳洲嘅前藝員 杜平 結婚60周年，邀請佢同一班多年同事同好友一齊飛往當地慶祝喇。而新春期間羅蘭姐日日同唔同親友見面茶聚見面，不過就因為太多聚會，佢就話過埋年要休息多啲喇。
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