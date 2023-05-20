羅霖現身澄清Nel Nel生前非財困 名下社交平台將轉作慈善全權負責

羅霖現身澄清Nel Nel生前非財困 名下社交平台將轉作慈善全權負責

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：形像指導 張學潤 日前於內地尋短離世，終年59歲。事後有指羅霖最新發現事件，又有傳Nel Nel遇到財務問題被走數。近年同Nel Nel不時見面嘅 羅霖 ，呢日返港出席活動時，就再次為好友澄清，指Nel Nel近年患有抑鬱症，並非因為財困尋死。

Candy又指Nel Nel生前用以直播嘅社交平台帳號，近月嘅收入都將捐出作慈善之用，而往後帳號亦會改為慈善用途，家人已決定交由Candy負責。

Candy指Nel Nel重義氣好幫助人，近年因為直播而變得相熟。Candy指Nel Nel近日心情低落，佢同公司其他同事都一直嘗試開解，同時又怕會變成騷擾，同事日前仲送上寵物狗仔，期望可以改善佢心情。

近年投入直播事業嘅佢，又話得到對方唔少幫忙鼓勵，Nel Nel仲話再努力幾年就可以齊齊退休享福，Candy仲指平時嘅Nel Nel比自己更堅強。佢又透Nel Nel家人決定後事從簡，而有朋友網上猜測尋短原因同留言，家人就提出希望將影片刪除，Nel Nel可以安息。

其實呢日Candy係同 李佳芯 等一齊現身活動，Ali就話早前拍攝完健康同旅遊節目，多咗休息時間就可以進修同好好休息，仲話希望拍攝同社會題材同民生有關嘅短片呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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