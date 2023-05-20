羅霖現身澄清Nel Nel生前非財困 名下社交平台將轉作慈善全權負責
Candy又指Nel Nel生前用以直播嘅社交平台帳號，近月嘅收入都將捐出作慈善之用，而往後帳號亦會改為慈善用途，家人已決定交由Candy負責。
Candy指Nel Nel重義氣好幫助人，近年因為直播而變得相熟。Candy指Nel Nel近日心情低落，佢同公司其他同事都一直嘗試開解，同時又怕會變成騷擾，同事日前仲送上寵物狗仔，期望可以改善佢心情。
近年投入直播事業嘅佢，又話得到對方唔少幫忙鼓勵，Nel Nel仲話再努力幾年就可以齊齊退休享福，Candy仲指平時嘅Nel Nel比自己更堅強。佢又透Nel Nel家人決定後事從簡，而有朋友網上猜測尋短原因同留言，家人就提出希望將影片刪除，Nel Nel可以安息。
其實呢日Candy係同 李佳芯 等一齊現身活動，Ali就話早前拍攝完健康同旅遊節目，多咗休息時間就可以進修同好好休息，仲話希望拍攝同社會題材同民生有關嘅短片呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！