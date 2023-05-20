羅霖現身澄清Nel Nel生前非財困 名下社交平台將轉作慈善全權負責

無線娛樂新聞台報導：形像指導 張學潤 日前於內地尋短離世，終年59歲。事後有指羅霖最新發現事件，又有傳Nel Nel遇到財務問題被走數。近年同Nel Nel不時見面嘅 羅霖 ，呢日返港出席活動時，就再次為好友澄清，指Nel Nel近年患有抑鬱症，並非因為財困尋死。