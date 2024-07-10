《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》京都大阪美食探險 Jarvis與王敏奕跟隨「日本新一代食神」品嚐極致美味
廣告
由Jarvis和王敏奕主持的飲食旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》今晚迎來了第六集。節目中，兩位主持人與被譽為「日本新一代食神」的威先生一同遊歷京都與大阪，尋找當地最令人驚艷的美食店鋪。
京都新星料理店探祕
節目的第一站是京都一家新開的日本料理餐廳。這家餐廳的料理人兼老闆堀田先生在疫情期間曾經失業，經歷了一段時間的迷茫與無助。利用這段停擺期，堀田先生自我提昇，成功考取了侍酒師和清酒牌照。他的餐廳選材講究，堀田先生精選了被稱為「海中黑鑽」的黑鮑，並搭配濃郁的海膽肝醬製作，Jarvis對此讚不絕口：「依家學識食日本料理要品嚐佢嘅出汁，呢個出汁好值得品嚐。」此外，他還創作了Chateaubriand菲力牛排製成的炸牛扒三文治，以及半生熟的紅真鯛搭配艾草豆腐，這些創新的料理手法讓人嘗後難忘。
海鰻驚喜與挑戰
在探索美食的過程中，王敏奕面臨了一個小挑戰。當面對一盤海鰻刺身時，她顯得有些猶豫不決：「海鰻可以生食架咩？我需要飲酒壯膽，唔夠膽食生嘅鰻魚！」嘗試之後，她仍然皺眉表示：「失禮晒真係，味道係非常之冇問題，可能我知佢係鰻魚，有種好驚嘅感覺！」節目中，堀田先生還為他們提供了紅白酒的搭配，進一步提昇了這頓日式料理的體驗。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB