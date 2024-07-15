Jarvis與王敏奕探索關西美食 《感動味蕾美食餐廳100強》帶你食遍日本雪蟹

由Jarvis和王敏奕主持的飲食旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》今晚迎來了精彩的第七集。這一集中，兩位主持人跟隨「日本新一代食神」威先生，來到了心齋橋一家專賣蟹類的餐廳，開始了他們的美食之旅。