Jarvis與王敏奕探索關西美食 《感動味蕾美食餐廳100強》帶你食遍日本雪蟹
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由Jarvis和王敏奕主持的飲食旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》今晚迎來了精彩的第七集。這一集中，兩位主持人跟隨「日本新一代食神」威先生，來到了心齋橋一家專賣蟹類的餐廳，開始了他們的美食之旅。
雪蟹刺身驚艷味蕾
在這家餐廳，Jarvis和敏奕首先品嚐了招牌海產雪蟹。王敏奕在嚐到雪蟹刺身後，驚為天人，忍不住讚嘆：「新鮮到有啲唔好意思！」接著，他們又品嚐了其他幾道菜，包括清蒸雪蟹和味道濃郁的燒蟹膏。特別的是，shabu-shabu式的雪蟹配蟹膏醬，將前兩道菜的精華結合在一起，敏奕嚐了一口後，表情顯示出無法言喻的美味，並舉起拇指大讚：「完全感受到班好姊妹睇我食呢個，有幾羨慕我！I’m so sorry，下次帶你哋嚟來食。」
搞笑互動增添節目趣味
節目中，Jarvis和敏奕的互動充滿搞笑元素。當敏奕提到她的好友們會羨慕她時，Jarvis立刻接茬說：「佢唔帶，我帶你，糖妹！」敏奕則假裝生氣，指摘他玩弄名字，這種幽默的互動讓觀眾捧腹。
無需拆蟹美食體驗
對於許多人來說，拆蟹是一件既痛苦又麻煩的事，但在這家餐廳，敏奕特別欣賞的是不需要經歷拆蟹過程就能享受到豐富的蟹肉。她坦言自己心急又粗魯，每次拆蟹都會弄傷手，因此非常喜歡這種便捷的方式：「我鍾意食蟹喇，嚟呢間唔使拆！」
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圖片來源：TVB