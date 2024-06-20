《玩轉深中懶人包》何廣沛陳曉華關楓馨大開食戒 一億人民幣酒樓品嚐奢華中山菜
廣告
在最新一集的《玩轉深中懶人包》中，「好玩隊」和「夠嘆隊」為Big Boss陳煒安排了一系列精彩的美食之旅。今晚的節目將帶領觀眾繼續探索中山的美食和文化。
美食探險從早到晚
節目一開始，「好玩隊」的陳曉華帶領大家品嚐蘆兜糉，並教授陳煒如何使用蘆兜葉來包裹糉子，帶來了非常特別的體驗。「夠嘆隊」則推薦了一家擁有30年歷史的食店，讓大家大快朵頤手撕鹽焗雞、傳統手打鯪魚球和砂鍋魚頭等地道美食。
奢華酒樓驚喜連連
晚上，「好玩隊」帶領觀眾前往一間耗資1億人民幣打造的酒樓，這裡不僅裝潢奢華，樓底極高，更提供了一系列令人驚艷的新派中山菜。大家在此品嚐了果木烤燒鵝、乾燒羅氏蝦、巨型流沙菠蘿包等美食，驚喜接連不斷。
宵夜完美結束一天行程
為了完美結束一天的行程，一行人在晚上10點出發，享用了冬瓜盅粥底火鍋作為宵夜。這頓豐盛的晚餐為他們的美食之旅畫上了圓滿的句號。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB