【美食新體驗】張曦雯梁偉灝攜手獻上法國藍龍蝦三重奏 香港本地農場雞創意料理引爆味蕾

本地農場雞的創新烹調法

在最新一集的【拍檔廚房】中，觀眾將有機會一睹張曦雯與梁偉灝的精彩合作，他們將挑戰製作多款創意料理。首先，他們將呈獻一道法國藍龍蝦三重奏，包括龍蝦他他、暖龍蝦沙律和龍蝦菠菜忌廉湯。「先將藍龍蝦用滾水烚1分鐘，馬上中藍龍蝦放入冰水中冷卻5分鐘，將龍蝦脫殼，切粒，備用。」這道菜不僅考驗廚師的烹飪技巧，也展現了食材的新鮮美味。

接著，他們將使用來自元朗的本地農場雞，配合無花果醬和紅酒汁，創造出一道色香味俱佳的主菜。「先將農場雞清潔洗淨抹乾，用鹽磨胡椒於雞身及皮上調味，用匙羹於雞皮和雞胸之間插入，目的是讓雞皮和肉分開，稍後釀香草牛油於雞皮和肉之間。」這道菜的烹調過程不僅細緻，每一步驟都充滿巧思，保證讓人一試難忘。

甜品的獨特之處

節目的壓軸當然少不了甜品。這次，他們準備了火焰神灣菠蘿配椰子雪糕。「先將菠蘿去皮起肉，將菠蘿一開為二，¾個切厚片，剩餘¼個切薄片，將菠蘿薄片放於風乾機內60度風乾12小時，成菠蘿乾。」這道甜品不僅呈現出菠蘿的多種風味，還透過椰子雪糕增添了一抹清新。

創意無限的料理體驗

每道菜都是對食材的深入探索和創新試驗，張曦雯與梁偉灝的合作無疑為觀眾帶來了一場視覺與味覺的雙重盛宴。從選材到烹調，每一步都精心設計，確保每一道菜都能展現其獨特的風味和質感。