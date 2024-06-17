【美食新體驗】梁競徽邵德龍聯手炮製創意菜式 鮮沙薑蟶子皇與花膠花蟹桂花炒粉絲引爆味蕾

主菜的獨特之處

在最新一集的【拍檔廚房】中，梁競徽與邵德龍這對拍檔帶來了一系列令人垂涎的創意菜式。首先，他們呈獻的頭盤是「鮮沙薑蟶子皇拌有機蕃茄」，這道菜使用了15克的鮮沙薑原粒、200克的有機蕃茄和三隻蟶子皇。製作過程包括將蟶子劏開、洗淨後切成六釐米條狀，有機蕃茄切片後加入適量的鹽、糖、胡椒粉和橄欖油醃製20分鐘。接著，鮮沙薑洗淨去皮切茸，加上適量的鹽和糖，油燒至160度時淋入鮮沙薑茸拌勻。蟶子則放入70度水中焯約1分鐘，撈出後放入冰水中冷卻，最後加入鮮沙薑茸拌勻，將蟶子及有機蕃茄上碟擺盤。

接下來的主菜是「花膠鮮拆花蟹桂花炒粉絲」，這道菜的材料包括一隻花蟹、160克發好花膠絲和300克凍水浸泡粉絲。首先，花蟹蒸熟後浸冰水拆肉備用。接著，將濃雞湯調味後加入花膠絲，雞蛋打均後落凍油拌勻加火，拉至桂花狀隔起備用。花膠濃湯煮熟後，倒入粉絲浸至入味。用生油爆香蒜茸，加入泰國蟹醬、豆瓣醬和XO醬炒至出香味，再加入粉絲慢火炒均勻。依次序加入桂花蛋、花膠、蟹肉和適量的鹽糖炒至乾身，最後灑上香芹碎、蔥花和芫蒨碎即可上煲仔。

創新結合傳統與現代的菜式

此外，陳煒與譚以健也帶來了他們的拍檔菜式，包括「酸菜魚湯啫喱麵配紅蝦他他」和「玫瑰花煙燻白鴿配甜酸山竹」。酸菜魚湯和士多啤梨紅桑子湯分別加入蛋白打發煮滾，改細火期間用刮刀慎防黐底，過濾成清湯備用。酸菜魚麵大菜啫喱從容器取出切成幼條，捲成麵餅擺盤，加西班牙紅蝦和潮州鹹酸菜幼粒，裝飾菜苗，最後淋上士多啤梨紅桑子凍湯完成。玫瑰花煙燻白鴿則是將玫瑰花加熱至出煙熏味，放入白鴿冚蓋焗熟，再將白鴿肶切出來後煎香，加入菜油和雞湯蓋浸，最後加入玫瑰花碎和牛油煎香白鴿胸及白鴿肶，山竹加入砂糖和意大利白醋用火槍燒香。