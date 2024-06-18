【美食新浪潮】五分鐘速煮挑戰！梁競徽、陳煒、邵德龍、譚以健大展廚藝，豪華食材大對決

速煮海鮮盛宴

在最新一集的【拍檔廚房】中，四位廚師展開了一場精彩的烹飪對決，每位廚師都有五分鐘來完成他們的招牌菜。首先，梁競徽帶來了他的「原始的慾望」—豉油豬油蛋炒飯。他使用了以下材料：- 牛肩肉 800克- 米飯 500克- 雞蛋 2隻- 蔥 適量- 生抽 適量- 味醂 適量- 鹽 適量- 黑胡椒 適量- 豬油 適量烹飪步驟包括將牛肩肉解凍後煎至金黃，爆香蔥粒，略炒雞蛋後加入白飯和調味料，最後將牛肩肉切片放上飯面。

接著，陳煒展示了他的「脆炸金華火腿黃花魚柳」。這道菜使用的材料有：- 黃花魚 3條- 金華火腿蓉 20克- 日本炸粉 30克- 海鹽 少許- 裝飾辣椒絲 少許烹飪步驟涉及將黃花魚洗淨後沾滿火腿蓉和炸粉，炸至金黃色後上碟，加上裝飾辣椒絲和海鹽。

創意蒸煮佳餚

邵德龍則帶來了「珊瑚燕窩雞豆腐」，使用的材料包括：- 雞胸肉 300克- 蛋白 600克- 鮮蟹肉 80克- 甘筍茸 60克- 西蘭花碎 60克- 清雞湯 900毫升- 燕窩 120克- 火腿茸 適量- 薑肉 20克- 京蔥 20克- 鹽 適量- 糖 適量- 生粉 適量他的烹飪步驟包括將雞胸肉和蛋白打茸後蒸煮，加入燕窩和其他食材，最後淋上珊瑚汁。

奢華海鮮芝士創意料理

最後，譚以健呈獻了「松葉蟹燉蛋配搭康堤芝士脆片」。這道菜的材料有：- 松葉蟹肉 300克- 膏蟹肉 1隻- 雞高湯 500毫升- 松葉蟹湯 500毫升- 康提芝士 150克- 洋蔥 1個- 膏蟹殼 1個- 牛油 100克- 北海道海膽 100克- 西班牙魚子醬 10克- 蛋 4個他的烹飪步驟包括炒香蟹殼和洋蔥，加入湯料煮制後，與芝士和蟹肉結合，最後裝飾以海膽和魚子醬。