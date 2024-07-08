Jarvis與王敏奕探索大阪美食 品嚐人生中最好味日式咖哩飯

探索奈良私房菜

《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》的最新一集由Jarvis和王敏奕主持，節目一開始就展示了他們在炎炎夏日中打棒球的精彩畫面，展現了他們的青春活力。節目中，他們跟隨「日本新一代食神」威先生一起探索當地美食。首先他們來到了大阪的一家專賣咖哩的餐廳，這裡的咖哩由料理人川筋先生用13種香料調製而成，味道甜中帶辣，與傳統日式咖哩截然不同。「食呢個咖哩飯味蕾好忙，甜，跟住spicy，跟住再辣啲！」Jarvis對這獨特的味道讚不絕口。威先生解釋說，炸豬扒的擺放也有講究，建議從左邊開始吃，因為右邊的豬扒油脂較多。王敏奕也表示，雖然三款咖哩飯使用相同的咖哩汁，但不同的配料讓每一款都有其獨特之處。Jarvis更是將咖哩飯的層次豐富比喻為王敏奕的演技，這讓王敏奕開心地說：「嘩！我要請你食飯！」兩人的互動充滿趣味和笑料。

節目接著帶領觀眾前往奈良，探訪一家由一對夫婦經營的西式日本料理私房菜餐廳。他們品嚐了當地的特色菜餚，如威靈頓魚扒和香魚土鍋飯。這些菜餚的主要食材—香魚，是由料理人夫婦當天早上親自釣回來的，保證了食材的新鮮度和質量。